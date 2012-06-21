9 вересня на засіданні Уряду підтримано розпорядження КМУ про реалізацію пілотного проекту «Національний оператор на ринку тютюнових виробів», який буде надавати логістично-інформаційні послуги для ринку і держави. Документ розроблено Мінекономіки спільно з Міністерством фінансів України.
Національний оператор дозволить державі підсилити контроль над ринком, підвищить прозорість і прогнозованість податкових надходжень, а також виконати міжнародні зобов'язання України.
Крім цього, прийняття розпорядження КМУ дозволить закласти фундамент для реалізації проекту державно-приватного партнерства з метою залучення інвестиції, а також впровадження системи відстеження за рухом тютюнової продукції від виробника до роздрібного торговця (Track & trace).
Розпорядження прийнято з 3-денним доопрацюванням.