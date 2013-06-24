Прем’єр-міністр Юлія Свириденко на зустрічі з підприємцями Закарпаття повідомила, що уряд планує скасувати обов’язкове підписання акта виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі як підтвердження отримання послуги. Урядовий законопроєкт полегшить українським компаніям співпрацю з європейськими бізнес-партнерами.

«Оцінюємо сумарну економію українського бізнесу за рахунок цієї новації на рівні 20,2 мільярда гривень на рік», — зазначила Прем’єр-міністр.

На зустрічі обговорили й інші важливі питання розвитку економіки та бізнесу. Зокрема нові програми в межах політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні». Серед них: для підприємств, чиї виробничі потужності зруйнували російські обстріли, діють гранти на відновлення обладнання на 16 млн грн; для активного розвитку індустріальних парків — держава надає фінансування на розвиток промислової інфраструктури; програма «5—7—9%» дає змогу на інвестиційні цілі отримати доступний кредит до 150 млн грн; триває фінансування грантів на розвиток переробної промисловості — до 8 млн грн на обладнання.

«Розширюємо чинність програм часткової компенсації вартості української техніки: 25% — на сільгосптехніку і обладнання для агропереробки; 15% — на колісну і будівельну техніку, ліфти, верстати», — повідомила Прем’єр-міністр.

Юлія Свириденко поспілкувалася із представниками американського виробничого бізнесу, чиї підприємства працюють на Закарпатті. Зокрема подякувала компанії Flex за збережені життя працівників під час обстрілу, які дотрималися правил безпеки і вчасно спустилися в укриття.

«Завдання громад і місцевої влади таких регіонів, як Закарпаття, — сприяти компаніям, які змушені були рятуватися від війни. Щоб вони знайшли собі новий дім в Україні, а не за кордоном», — наголосила глава уряду, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.