Кабінет Міністрів ухвалив порядок розподілу коштів для фінансування наукових установ і досліджень університетів. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

Головний критерій — результативність. Обсяг базового фінансування визначатимуть за підсумками державної атестації.

«Загалом на розвиток науки спрямовуємо понад 3 мільярди гривень за трьома основними напрямами: стимулювання наукових і науково­педагогічних працівників, розвиток дослідницької інфраструктури і сучасне обладнання та інституційний розвиток», — наголосила очільниця уряду.

За підсумками державної атестації 246 провідних наукових установ і закладів вищої освіти отримають базове фінансування. Понад 50 тисяч науковців уперше матимуть додаткову надбавку до заробітної плати як визнання результатів роботи їхніх установ.

Найбільше фінансування отримають установи та університети у провідних наукових центрах країни — Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Сумах, де зосереджено значну частину дослідницької інфраструктури і наукових колективів.

Для реалізації рішення уряду Міністерство освіти і науки затвердило розподіл коштів для фінансування наукової та науково­технічної діяльності закладів вищої освіти і наукових установ, які за підсумками державної атестації зараховано до груп А і Б. Відповідний наказ підписав міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Наказом МОН затверджено перелік державних закладів вищої освіти та державних наукових установ з відповідними обсягами фінансування за кожним науковим напрямом 2026 року; затверджено розподіл базового фінансування наукових підрозділів закладів вищої освіти та наукових установ; надано рекомендації (алгоритм) використання бюджетних коштів.

Крім цього, рішення уряду продовжило строк дії свідоцтв про державну атестацію наукової установи за науковим напрямом «Військові науки» до 31 грудня 2026 року, що дасть змогу планово завершити процедуру їхньої атестації.

Фінансування спрямують за трьома основними напрямами. Зокрема:

1921,2 млн грн — на стимулювання наукових та науково­педагогічних працівників;

638,1 млн грн — на розвиток дослідницької інфраструктури та закупівлю сучасного обладнання;

530,8 млн грн — на інституційний розвиток наукових установ і закладів вищої освіти.

У межах цього підходу:

майже 70% фінансування спрямовано на надбавки до заробітної плати наукових і науково­педагогічних працівників підрозділів, які за підсумками державної атестації зараховано до груп А і Б, надбавки нараховуватимуть з 1 січня 2026 року;

20% коштів буде спрямовано на розвиток дослідницької інфраструктури; заклади та установи формують плани розвитку, де обґрунтовують закупівлю обладнання для виконання стратегічних завдань досліджень, яке встановлюватимуть насамперед у центрах колективного користування ним;

до 10% коштів можуть спрямовувати на проведення ініціативних науково­дослідних робіт, зокрема для залучення молодих науковців і підтримки наукових шкіл; тематики формують з урахуванням Стратегії цифрового розвитку інноваційної діяльності України на період до 2030 року;

5% коштів базового фінансування, передбачених на розвиток закладів та установ, можуть спрямовувати на компенсацію обсягів надбавок НП/НПП (у разі розбіжності між розрахунковою та фактичною чисельністю), а також на підтримку підрозділів, які забезпечують супровід досліджень (підрозділи закупівель і патентування, науково­дослідні частини (НДЧ), бухгалтерські служби тощо).

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство освіти і науки