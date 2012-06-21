Із 2021 року передбачається подальше поступове прискорення економічного зростання та формування якісного підґрунтя для сталого економічного розвитку в середньостроковій перспективі з урахуванням проведення основних реформ і збереження фінансової стабільності. Так міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко прокоментував оприлюднений на вебсайті міністерства прогноз економічного та соціального розвитку країни на 2021—2023 роки. Цей трирічний прогноз уряд схвалив 29 липня 2020 року.
Головна мета документа — формування бачення найвірогіднішого рестарту економіки після поширення COVID-19, траєкторії та характеру переходу до сталого позитивного розвитку в середньостроковій перспективі з урахуванням аналізу розвитку економіки впродовж останніх років, поточної економічної ситуації, що склалася внаслідок форс-мажорних обставин світового масштабу, та її наслідків для України.
Як зауважують у пресслужбі міністерства, за базовим сценарієм передбачено відновлення позитивного тренду розвитку економіки після значних втрат, спричинених пандемією COVID-19 у світі в 2020 році. Прогнозують зростання ВВП на рівні 4,6% у 2021 році, 4,3% у 2022-му та 4,7% у 2023 році. Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) очікують на рівні 107,3% у 2021 році, 106,2% у 2022-му та 105,3% у 2023 році. Також прогнозують: зростання реальної середньомісячної заробітної плати працівників на рівні 12,1% у 2021 році, 6,0% — у 2022-му та 5,1% — у 2023 році; рівень безробіття у 2021 році — 9,2%, у 2022-му — 8,5%, у 2023 році — 8,0%; зростання експорту товарів і послуг на рівні 2,9% у 2021 році з подальшим нарощуванням темпів зростання до 6,4% у 2022-му та до 8,2% у 2023 році.
Ігор Петрашко каже, що під час доопрацювання прогнозу враховано визначені Президентом завдання щодо підвищення мінімальної зарплати. Середньозважений мінімальний її рівень у 2021 році становитиме близько 6250 гривень, у 2022-му — 6700, у 2023-му — 7176. Цей документ стане базою для ухвалення стратегічних рішень органами влади.
Трирічний прогноз дає змогу сформувати середньострокові орієнтири для бізнесу та інвесторів, що позитивно позначиться на поступовому зростанні економіки. Прогнозні макропоказники стануть основою під час підготовки проєкту державного бюджету 2021 року.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»