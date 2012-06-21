Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Народні обранці вважають, що новий проєкт Трудового кодексу, який було скеровано на розгляд Кабінету Міністрів, може істотно поліпшити ситуацію на ринку та вплине на скорочення рівня безробіття, а також надасть можливість створити чимало робочих місць.

Але серед нововведень є й ті, які викликали неоднозначну реакцію у профспілках України. Приміром, є введення шестиденного робочого тижня.

Інша норма –– можливість працедавця звільнити працівника, не пояснюючи причини.

Також, згідно з новим проєктом Кодексу, крім щорічної відпустки, працівник може взяти і місячну за власний рахунок. Планується скоротити з 200 до 120% оплату за понаднормову працю, а також обов’язково укладати офіційні трудові договори із тимчасовими або сезонними працівниками.

Як відомо, на початку 2020 року Міжнародна конфедерація профспілок (МКП) піддала різкий критиці новий проєкт Трудового кодексу за те, що в ньому навіть не було згадки про профспілки. Тоді МКП розцінила цей факт, як спробу фактичної ліквідації системи професійних спілок в Україні, які покликані в усьому світі захищати права найманих працівників.