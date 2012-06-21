Ціну на газ для населення Кабінет міністрів України поки заморозив, але уряд розробляє формулу ціни на газ для населення, яка враховувала б поточну економічну ситуацію і глибокий соціальний аспект.
«У цьому опалювальному сезоні ціни не підвищувалися. Я дотримав своє слово. Але на майбутні періоди ми повинні знайти формулу, яка буде перешкоджати необ’єктивним цінам всередині країни. Я підкреслюю, що треба дивитися на соціальний аспект, соціальний фактор, який може вплинути на погіршення якості життя громадян. Справедлива формула всередині країни і соціальний захист людей», – заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
Нагадаємо, Кабмін залишив незмінним тариф на газ для населення до червня 2018 року. Так, на засіданні 28 березня уряд продовжив дію постанови «Про затвердження Положення про покладання спеціальних зобов’язань на суб’єктів ринку газу» до 1 червня 2018 року.
Термін дії постанови закінчувався 1 квітня. Якби Кабмін його не продовжив, в країні довелося б переглядати ціни на газ через те, що вступив би в силу інший документ – постанова від 22 березня 2017 року. Однак в методиці, запропонованій в цій постанові, не враховується вартість закупівель газу з-за кордону – той самий «імпортний паритет». І формула перегляду ще не готова.
Рішення про те, як саме буде враховуватися імпортний паритет, Україна прийме після консультацій з МВФ, Світовим банком і Європейським Енергоспівтовариством. Раніше в МВФ відзначили: ціна на газ для населення повинна дорівнювати ціні для імпортерів. Це питання залишається під пильною увагою Фонду.
Нагадаємо, в березні цього року в «Нафтогазі України» заявляли, що вартість «блакитного» палива формується з ціни газу, ПДВ, вартості транспортування розподільними і магістральних мереж, а також націнки компанії.
За даними «Нафтогазу України», найбільшу частку в структурі становить ціна газу як товару – 4942 грн. Крім того, 1160 грн припадає на ПДВ, 514 грн – на транспортування розподільними мережами, 219 грн – на транспортування по магістральних газопроводах, 124 грн – націнка «Нафтогазу України».
У цілому вартість 1 тис. кубометрів газу становить 6958 грн.
Ціна газу для побутових споживачів підвищилася до 6958 грн за куб. м з ПДВ, починаючи з 1 квітня 2017 року (згідно з постановою Кабміну України №187 від 22.03.2017).