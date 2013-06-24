Кабінет Міністрів України підтримав зміни до постанови №888, а саме розширив категорії осіб, які мають право на послуги підтриманого проживання та стаціонарного догляду. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відтепер отримати послуги можуть внутрішньо переміщені особи літнього віку та люди з інвалідністю, яким встановлено ІV групу рухової активності (раніше таке право мали ті, кому було встановлено V групу рухової активності).

Також, завдяки змінам до постанови, надавачі послуг можуть приєднатися до експериментального проекту за спрощеною процедурою. Тепер не потрібно додатково проходити перевірку відповідності у Національній соціальній сервісній службі - достатньо однієї заяви.

Окрім того, зміни до постанови:

визначають механізм подання надавачем соціальних послуг заяви про участь в експериментальному проекті без проведення оцінювання Нацсоцслужбою;

унормовують порядок перерахування банківськими установами бюджетних коштів надавачу соціальних послуг у разі смерті отримувача соціальної послуги;

визначають алгоритм та строки проведення державного контролю/моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальних послуг в межах експериментального проекту.

Нагадаємо, для того, щоб послуги з підтриманого проживання або стаціонарного догляду люди могли отримувати вчасно і в повному обсязі, у 2024 році Мінсоцполітики розробило механізм їх надання ВПО похилого віку і особам з інвалідністю за принципом “гроші ходять за людиною”. Отримувач послуги сам обирає надавача та оплачує його послуги зі спеціального рахунку. Це дає можливість людині, яка потребує сторонньої допомоги та підтримки, але через бойові дії змушена залишити власне житло, інтегруватися в нову громаду, будувати соціальні та економічні зв’язки, а головне – самостійно приймати рішення щодо свого життя.

Наразі 141 людина отримує соціальні послуги за новим принципом. До переліку надавачів включено 19 організацій, ще 45 звернулися із заявами з наміром приєднатись до проекту.