Кабінет Міністрів України ухвалив Концепцію Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2030 року. Документ окреслює стратегічні орієнтири, відповідає на сучасні виклики та закладає основу для системних змін у сфері фізичної культури і спорту. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Мета Концепції: створити цілісне бачення розвитку сфери, адаптувати її до нових суспільних потреб і законодавчих змін, забезпечити сталий розвиток і підвищити якість життя громадян через фізичну активність та спорт.

Чому прийняття Концепції є важливими?

Це підготовчий етап до розроблення Державної цільової соціальної програми на період до 2030 року, що дозволить комплексно вирішувати ключові завдання у сфері.

Передбачено:

формування фізично активної та здорової нації;

розвиток адаптивного спорту та фізкультурно-спортивної реабілітації;

підтримку підготовки спортсменів до міжнародних змагань;

цифрову трансформацію у сфері фізичної культури і спорту.

Реалізація Програми сприятиме формуванню фізично активної, здорової та стійкої нації, здатної відповідати викликам часу та гідно представляти Україну на світовій спортивній арені.