Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Постанова, схвалена на засіданні Кабміну, передбачає розвиток спиртової галузі і водночас ліквідацію тіньового ринку обігу спирту, частка якого, за деякими оцінками, сягає половини всього спирту, виробленого в Україні. Цього сподіваються досягти за рахунок формування у державі конкурентного ринку.
Прозорості ринку спирту сподіваються досягти за рахунок прийняття нормативних актів, що регулюватимуть застосування лічильників виготовленої продукції на спиртових підприємствах. Також створення конкурентного середовища прагнутимуть досягти через приватизацію державного підприємства «Укрспирт». Чому державне підприємство не може конкурувати з приватними на одному полі, не пояснюють.
Таким чином сподіваються збільшити обсяги виробництва харчового спирту приблизно на одну п’яту, на стільки ж –– технічного спирту, спиртних напоїв –– на 15%, та залучити у спиртову галузь додаткові інвестиції. Також очікують, що тіньовий ринок спирту скоротиться (на скільки –– поки що прогнозів нема) і буде створено щонайменше півтисячі нових робочих місць.
Варто зауважити, що наразі йдеться лише про приватизацію вже існуючих державних підприємств галузі, дозволу створювати нові підприємства очікують наступного року.