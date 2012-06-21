Презентував проєкт на засіданні уряду міністр інфраструктури Владислав Криклій.
«Ми розробили проєкт і виходимо на пілотне тестування для впровадження сучасних технологій з оформлення єдиного електронного квитка. Це дасть змогу скористатися замовленням послуг різних видів транспорту і об’єднати їх в одному місці для кращого та зручнішого планування подорожей, а також економії часу», – зазначив він.
Урядовець також нагадав, що нині на порталі електронних послуг у режимі дослідної експлуатації функціонує кабінет пасажира з доступом для обмеженої кількості осіб.
«Після прийняття відповідного акта ми запускаємо цей експеримент, і він дасть змогу здійснити реалізацію пілотного проєкту. Термін реалізації проєкту – до 30 червня 2021 року», – поінформував Владислав Криклій.
Отже, на першому етапі до впровадження єдиного квитка буде залучено Укрзалізницю і метрополітен Києва. А згодом будуть додаватися й інші місця і види транспорту, зокрема – авіаперевезення. Все – для зручності пасажирів.
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«Урядового кур’єра»