Кабінет Міністрів України на засіданні в середу встановив граничну вартість реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю 17-25 тис. гривень.
"Гранична вартість реабілітаційних заходів не переглядалася з 2012 року. Фактично ми нав'язували батькам, у яких є діти-інваліди, той заклад реабілітації, який ми визначали", - сказав міністр соціальної політики Андрій Рева на засіданні уряду.
За його словами, тепер гранична вартість реабілітаційних заходів становитиме для дітей з інвалідністю II-III ступеня 17 і 25 тис. грн відповідно (було 9 тис. грн), для дітей-сиріт з інвалідністю і дітей, позбавлених батьківського піклування, її буде збільшено ще на 50%.