Уряд виділив додаткові 500 млн грн на закупівлю шкільних автобусів, зокрема для прифронтових громад. Кошти розподілятимуть між громадами, які мають потребу в безперебійному підвезенні дітей і педагогічних працівників до шкіл. Насамперед фінансування отримають громади, у яких шкільні автобуси були передані Збройним силам України, або були знищені чи вкрадені внаслідок збройної агресії рф проти України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ця ініціатива не потребує додаткового фінансування: кошти виділено із залишків освітньої субвенції, що є на рахунках спеціального фонду держбюджету.

Нагадаємо, на закупівлю автобусів у 2025 році вже виділено 1,873 млрд грн, що разом зі співфінансуванням із місцевих бюджетів дасть змогу придбати 600+ автобусів.

В Україні весь шкільний транспорт виготовляють відповідно до вимог локалізації. У 2025 році — не менше ніж 25%, у 2026 році — 30%. Надалі вимога зростатиме на 5% щороку, поки не досягне 40%.

Закупівля шкільних автобусів не тільки забезпечує виконання першочергового завдання щодо підвезення учасників освітнього процесу до закладів освіти, а й підтримка українського виробника в межах державної політики «Зроблено в Україні».