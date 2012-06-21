Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Нещодавно, 19 серпня, з’явилася інформація про намір Кабінету Міністрів реформувати Держпродспоживслужбу України та утворити натомість державну службу з контролю захворювань під началом головного санітарного лікаря України. Було оприлюднено навіть проєкт постанови про це.
Така новація спричинила шквал критики від профільних галузевих асоціацій та експертів. Адже очевидно, що ДПССУ не займалася контролем захворюваності, відомство мало багато інших функцій, які структура у підпорядкуванні Міністерства охорони здоров’я забезпечити не могла.
Категорично заперечувала проти такої новації, зокрема, й Європейська Бізнес Асоціація. І її аргументи зустріли розуміння в уряді.
За підсумками зустрічі з цього питання з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем асоціація оприлюднила інформацію, в якій зазначається: заплановану службу з контролю захворювань у системі Мінохоронздоров’я таки буде створено, але Держпродспоживслужба продовжуватиме роботу, виконуючи функції, притаманні саме цій структурі. Адже від виконання цих функцій залежить безперебійна робота багатьох підприємств.
Ще одне питання було порушено під час зустрічі: з Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства буде виділено окреме аграрне міністерство, чого давно вже домагається уся професійна спільнота.