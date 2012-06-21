Цьогоріч уряд надає безпрецедентні кошти на будівництво і ремонт доріг, фінансує підвищення безпеки магістралей зокрема за програмою «500—500—1000» і ставить жорстку вимогу не просто освоїти кошти, а підвищити безпеку на автошляхах.
Поки що сумна статистика свідчить: щороку в Україні на дорогах гинуть не менш як 3,5 тисячі людей, травмуються близько 35 тисяч, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. Зберігається тенденція, коли поліпшення якості дорожнього полотна призводить до погіршення дисципліни водіїв і перевізників передусім у сегменті швидкісного режиму й перевантаження транспорту.
«Ми створили відповідну координаційну раду. Її завдання — напрацювати державну програму підвищення безпеки дорожнього руху. І показники тут єдині: зменшення кількості ДТП й травматизму. Ми спрямовуємо 47 мільярдів гривень на дороги, запроваджуємо нові стандарти, ми змінили державні будівельні норми. Реалізується програма «500—500—1000» — там є і рух по колу, і острівці безпеки. Майже 2,6 мільярда надамо виключно на безпеку. Цього року українці мають відчути, що дороги стали безпечнішими», — поставив завдання Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час першого засідання координаційної ради з питань безпеки руху.
За пропозицією глави уряду, додаткові урядові рішення з цих питань буде напрацьовано найближчими тижнями і ухвалено на одному з найближчих засідань Кабміну.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»