Європейську систему управління дорожньою галуззю — з чітко окресленими вимогами до проведення робіт, визначенням відповідальності, формуванням дорожнього бюджету й системи контролю використання коштів — запроваджує Кабінет Міністрів. Зокрема, вперше визначено чітку відповідальність за утримання доріг і план будівництва на п’ять років. Повне ж відновлення цього господарства Прем’єр-міністр Володимир Гройсман прогнозує за 5—10 років.
Цього року розподіл відповідальності такий: 123 000 км доріг місцевого значення — відтепер пряма відповідальність обласних держадміністрацій. За 46 985 км доріг державного значення відповідає Укравтодор. А за 250 000 км доріг у населених пунктах відповідають органи місцевої влади, передусім муніципалітети.
Істотно зросли обсяги ремонту за останні чотири роки, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. Раніше вони були безсистемними, а тепер їх проводять переважно за маршрутним принципом, що дає додатковий стимул економічному розвитку цілих регіонів.