Кабінет Міністрів України збільшив доплату за роботу в несприятливих умовах праці для педагогів, які працюють очно й змішано в школах на прифронтових територіях. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Розмір доплати зростає з 2 000 грн до 4 000 грн (5 200 грн до сплати податків) і залежить від навантаження. Для педагогів, які працюють понад ставку, розмір доплати збільшується пропорційно.

Доплату буде нараховано з 1 вересня 2025 року. Виплату працівники мають отримати в жовтні за два місяці.

З державного бюджету виділено додатково 372,3 млн гривень, що забезпечать цю виплату до кінця поточного року.

Хто отримає збільшену доплату

Збільшену доплату отримають вчителі з 84 територіальних громад Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей.

Усього збільшену доплату отримають 25 735 педагогічних працівників (кількість ставок — 29 342,3).