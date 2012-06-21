Кабінет Міністрів зняв гриф секретності з низки документів часів СРСР, які були прийняті у 1937-1987 роках.

Відповідне розпорядження ухвалено на засіданні уряду 21 жовтня, повідомляє Укрінформ.

«Міністерством оборони України сформовано перелік актів Ради Народних Комісарів УРСР, Ради Міністрів УРСР та додатків до них, виданих у 1937-1987 роках. Зазначені акти мають гриф секретності «совершенно секретно», «секретно», що не відповідає законодавству України з питань таємниць», - йдеться у пояснювальній записці.

Ухвалене розпорядження Кабміну погоджено з низкою міністерств і відомств, а також із Центральним архівом вищих органів влади та управління.