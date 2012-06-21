Сьогодні в Києві відбудуться заходи з ушанування пам’яті загиблих за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. О 10:00 буде оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання: буде зупинено роботу в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях (крім тих, де встановлено безперервний режим роботи), рух громадського і приватного транспорту з подаванням відповідних звукових сигналів, перервано трансляції радіо- і телепередач.
На Михайлівській площі працюватиме фотовиставка «Іловайськ. Спогади. 2014». Можна буде ознайомитись і з експозицією артпроєкту «Жива пам’ять», присвяченого загиблим у російсько-українській війні. У Національному військово-історичному музеї проведуть тематичні експозиції. У кінотеатрі «Київська Русь» демонструватимуть сучасні військово-патріотичні фільми.
Заходи відбудуться у всіх районах столиці. Буде приспущено Державний прапор України на спорудах органів влади, державних підприємств, установ і організацій, обмежено трансляції розважальних програм радіо і телебачення.