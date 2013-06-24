Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Глава держави привітав Президента Азербайджану та весь азербайджанський народ із досягнутими домовленостями з Вірменією за участю Президента США Дональда Трампа, що сприятимуть тривалому миру та безпеці в регіоні Південного Кавказу.

Володимир Зеленський та Ільхам Алієв мають однакову позицію: всі країни повинні поважати міжнародне право, не може бути подвійного трактування територіальної цілісності. Глава держави подякував Президентові Азербайджану за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України.

Президент України поінформував про контакти з партнерами. Усі однаково налаштовані на справжнє закінчення війни та ефективну дипломатію. Сторони також обговорили енергетичну співпрацю та вже досягнуті результати. Домовилися працювати над розширенням спільних можливостей. Володимир Зеленський повідомив про російські удари по енергетичних об’єктах. Україна вважає це цілеспрямованим намаганням рф заблокувати шляхи, які гарантують нам та іншим європейським країнам енергетичну незалежність, повідомляє Офіс Президента.