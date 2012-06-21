Олександр Усик захистив звання обов'язкового претендента на титул чемпіона WBO у важкій вазі, перемігши за очками британця Дерека Чісору.



Олександра Усика, якого багато хто називає спадкоємцем братів Кличко, був явним фаворитом поєдинку. Він був абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, перед боєм проти Чісори виграв усі свої 17 поєдинків на професійному рингу.

На передматчевій процедурі зважування британець виявився важчим за свого суперника на 18 кг. А на традиційну дуель поглядів він прийшов екстравагантно розфарбованим, а на грудях у Чісори красувався напис: «Війна».

Очевидно, що маючи перевагу у фізичній потужності, британець зробив ставку на обмін ударами з близької дистанції. Але Усик вже давно довів, що чудово вміє тримати потрібну йому дистанцію і вдало маневрувати. І якщо в першій половині бою Чісора більш-менш потрапляв, створюючи проблеми супернику, то в другій став застоюватися, за що йому «прилітала» пара-трійка ударів Усика. У кінцівці виснажений Чісора продовжував шукати один потужний удар, але український боксер не дав йому жодного шансу.

За підсумками поєдинку всі троє рефері віддали перемогу Усику: 117-112, що все ж ближче до реальності, і двоє – 115-113. Наступним суперником Олександра Усика повинен стати Ентоні Джошуа – чемпіон світу у важкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO і IBO.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»