З 1 квітня в областях України та Києві розпочнеться нерестова заборона на ловіння риби. Терміни заборони в різних регіонах і областях можуть відрізнятися залежно від погодних умов, проте здебільшого сезонний нерестовий період — з 1 квітня до 9 червня. Його запроваджують згідно з наказом Держрибагентства «Про заходи щодо встановлення весняно-літньої заборони на лов водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах України в 2018 році», а також з урахуванням погодження Інституту рибного господарства НААН України з метою охорони водних біоресурсів в період їхнього природного відтворення на рибогосподарських водних об’єктах.
Правила аматорського ловіння риби під час нересту передбачають: вилов тільки з берега, тільки в межах населеного пункту в місцях, де немає природних нерестовищ, лише не забороненими знаряддями — вудкою/донкою з одним гачком або спінінгом, норми вилову — до 3 кг за добу на людину. Риболовлю в природних нерестовищах категорично заборонено. Місця, де можна і де заборонено рибалити і дати заборони на риболовлю на конкретній водоймі визначають територіальні управління рибоохорони.
У період нересту заборонено проводити днопоглиблювальні, вибухові та інші види робіт на землях водного фонду, добувати піщано-гравійні суміші, розчищати русла річок, проводити берегоукріплення, змагання зі спортивного рибальства, займатися підводним полюванням, пересуватися плавучими засобами (човнами) згідно із законом, який визначає в нерестовий період час тиші. Правила навігації в цей період обмежені: пересування дозволено тільки структурам, які охороняють водойми.
За порушення правил рибальства в період нересту передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, за незначне порушення правил рибальства передбачено попередження або накладення штрафу на громадян 34—170 гривень, на посадових осіб — 170—510 гривень; за грубе порушення правил рибальства (наприклад, рибальство із застосуванням вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або отруйних речовин, інших заборонених знарядь лову, промислових знарядь лову особами, які не мають дозволу на промисел тощо) передбачено штраф 340—680 гривень із конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, на посадових осіб — 510—850 гривень з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.
Залежно від ступеня завданих збитків, за грубі порушення передбачено кримінальну відповідальність — штраф 3400—6800 гривень або позбавлення волі на строк до 3 років із конфіскацією знарядь і засобів лову та незаконно добутих водних біоресурсів.
Крім штрафу, за незаконний вилов правопорушникові нараховують суму компенсації за завдані збитки за кожну виловлену рибину незалежно від її розміру і ваги. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №1209 від 21.11.2011 р., встановлено суми: судак — 510 гривень, сом — 425, щука — 340, короп — 306, білий амур, товстолобик — 255, синець — 85, карась, окунь і верховодка — 17, лящ — 170, лин — 119, краснопірка — 68, подуст — 34 гривні.
Насамкінець. Асоціація рибалок України закликає громадян бути відповідальними і дотримуватися правил рибальства. А також реагувати на факти браконьєрства. Якщо ви стали свідком правопорушення на воді, просимо невідкладно повідомляти за телефоном «гарячої лінії» Держрибагентства 0-800-50-52-50. Адже від того, як пройде нерестовий період, залежить кількість риби в наших водоймах.
Відділ економіки
та державного управління
«Урядового кур’єра»