До кінця року з’явиться 7 тисяч нових місць у школах, 27 тисяч школярів навчатимуться у поліпшених умовах, заплановано відкрити близько 100 шкіл, які відбудовують, ремонтують або реконструюють за цією програмою. Доручено очільникам областей особисто проінспектувати всі школи до нового навчального року. Тому в пріоритеті — якнайшвидше завершення будівельних робіт на об’єктах навчального профілю. На цьому наголосив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час селекторної наради з головами ОДА щодо реалізації програми «Велике будівництво», повідомляє пресслужба відомства.
«Турбує питання, як розпочнеться новий навчальний рік з урахуванням обмежень «червоних», «помаранчевих» та «жовтих» зон. Ми очікуємо злагодженого початку навчального року й максимального рівня комунікації для батьків і педколективів. На жаль, країна входить у турбулентний режим. Та наша мета незмінна: до вересня заплановані школи мають бути готові, а школярі мають сісти за парти в оновлених, максимально комфортних для навчання класах», — наголосив Олексій Чернишов.