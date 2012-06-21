У Бахмуті на Донеччині відбувся конкурс «Хвостата хата», під час якого студенти місцевих вищих навчальних закладів змагалися у вправності майструвати помешкання для псів, які залишилися без господарів, отже й без даху над головами і хвостами. Організатори чергового намагання виховати в підростаючого покоління співчуття та гуманне ставлення до братів менших — Бахмутське товариство захисту тварин «Лада», що завдяки перемозі в Молодіжному конкурсі ідей виграло грант, на кошти якого вдалося реалізувати цей проект. Участь у ньому взяли вісім студентських команд, які отримали необхідні матеріали для роботи та загальний макет, а самі будки вже робили, використовуючи власний креатив. Усі команди впоралися із завданням на відмінно: хатки у них вийшли добротні, надійні й затишні.
Найкращою визнано роботу представників Бахмутського центру професійно-технічної освіти, а головними переможцями заходу цілком прогнозовано стали хвостаті експерти і новосели нових помешкань, яких на території Бахмутського ТЗТ «Лада» зібралося більш як сотня.
Такий конкурс вітчизняні організації захисту тварин проводять в Україні вперше, але з огляду на велику кількість бездоглядних тварин, які потребують уваги і притулку, не востаннє.