Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

Ужгородська дитяча залізниця, відкрита ще в 1947-му, нині опинилася на межі існування. Про намір закрити її через нерентабельність, і вже не вперше, повідомило керівництво «Укрзалізниці». Щоб не втратити одну з туристичних родзинок міста і профорієнтаційний майданчик для виховання залізничників Ужгородська міська рада готова взяти дитячу залізницю у комунальну власність, про що й повідомила власника –АТ «Українська залізниця».

Однак голова Закарпатської облдержадміністрації Олексій Петров вважає, що переведення залізниці з однієї форми власності в іншу проблем не вирішить. Він звернувся до голови правління АТ «Українська залізниця» Володимира Жмака з листом, у якому просить розглянути подальший розвиток дитячої вузькоколійки за умови рівного партнерства держави й приватних власників.

Керівник області запросив із Польщі експерта і організатора роботи малих залізниць Піотра Хенріка Млодзяна. У цій країні малі залізниці на початку 2000-х теж переживали занепад, однак пізніше завдяки підтримці інвесторів і ентузіастів влилися в туристичну інфраструктуру і використовуються ефективно.

Цього тижня гість із Польщі, який успішно працює з подібними об’єктами у своїй країні, побував на Закарпатті і зустрівся з Олексієм Петровим. Для того, щоб Ужгородська дитяча залізниця запрацювала на повну як об'єкт туризму, Піотр Млодзян запропонував збільшити її протяжність майже в чотири рази – до 4 кілометрів. Запропонував запустити відкриті вагони, переобладнавши старі товарні, які використовуються Боржавською вузькоколійкою. Поряд із залізницею додати різноманітні атракції, кав'ярні, сувенірні магазинчики тощо. З боку польського експерта може надійти допомога у вигляді потягів, які він готовий надати в оренду на 5 років без оплати.

Про намір долучитися до розвитку Ужгородської вузькоколійки повідомив і засновник проєкту «Велодрезини в Україні», львів'янин Андрій Шафран. Він теж побував у області, щоб обговорити перспективи залізничного об'єкту.

Учасник зустрічі зійшлися на тому, що все це можливе за умови згоди керівництва «Укрзалізниці». Висловили сподівання, що всі суперечливі моменти вдасться узгодити. І що, врешті-решт, вузькоколійка позбудеться перспективи стати… металобрухтом.