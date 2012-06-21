Про те, в чому схожі й чим різняться два регіони країни Крим і Закарпаття, йшлося в дискусії, яка відбулася в атріумі Закарпатської облдержадміністрації. Учасники ділилися баченням майбутнього Криму у складі України. Про це говорили журналісти Антон Наумлюк, Дмитро Тужанський, а також співзасновниця громадської організації «КримSOS» Таміла Ташева.
Було представлено першу кримськотатарську антологію «Кримський інжир», яка з’явилася внаслідок проведеного літературного конкурсу. У ній 35 оповідань українською та кримськотатарською мовами.
«Крим унікальний людьми, які протистоять ситуації, що там склалася, — сказала під час обговорення сучасних кримськотатарських проблем Таміла Ташева. — Багато з них відображено у книжці».
Співорганізатор конкурсу Анастасія Левкова повідомила про високий рівень авторів. Опубліковані твори було відібрано після творчого змагання, яке пройшло торік з липня по жовтень.
Авторка одного із вміщених творів Роксолана Жаркова розповіла про власне відчуття Криму. Історія її героїні у книжці – це історія жінки, яка знає напам’ять розклад усіх потягів, що йдуть на південь. Вона сподівається на щасливу долю півострова і повернення його в Україну.
Ужгород став четвертим містом, де відбулися «кримські дискусії». Наступні зустрічі — у Краматорську та Харкові