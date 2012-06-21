У міжнародному аеропорту «Бориспіль» відкриють дворівневий паркінг, підземний залізничний вокзал і автобусну станцію.
– У подальших планах – новий центр технічного обслуговування, вантажний термінал, транспортний вузол із підземним залізничним вокзалом, автобусна станція, нова автодорога (яка пройде паралельно старої), блок із паркінгами, готелем, офісами і залізнична лінія, по якій буде прибувати «Повітряний експрес», – повідомив генеральний директор аеропорту Павло Рябікін.
В першу чергу дворівневий паркінг на 1000 машиномісць запустять нинішнього року, а через 3-4 роки буде запущено другу чергу. Крім того, на території, де сьогодні розташовані термінали B і D, створять один мегатермінал, де буде реалізовано двосторонню галерею і дві злітно-посадочні смуги. А термінал D з часом стане Point-to-Рoint – терміналом, який також сконцентрує під своїм дахом лоукост і чартерні перевезення.
Також на другому рівні трансферної зони з’являться додаткові торгові площі – там буде суміжний торговий центр з додатковою точкою громадського харчування. Крім того, в зоні прильоту пасажирів відкриють два-три нових магазини duty-free.