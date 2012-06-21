На Венері, другій від Сонця планеті, виявлено речовину фосфін, який багатьма вченими називається можливим покажчиком на існування живих організмів. Як повідомляє видання Astrobiology.com, повідомити про це відкриття планує найближчим часом Королівське астрономічне товариство Британії.
Повідомляється, що деяким журналістам під ембарго був розісланий відповідний пресреліз. За даними джерел, обізнаних про суть відкриття, фосфін був виявлений в атмосфері планети, і його відкриття говорить як мінімум про наявність у ній складних хімічних процесів, невідомих раніше. Присутність цієї молекули було виявлено за допомогою радіообсерваторії ALMA в горах Чилі і інфрачервоного телескопа Джеймса Кларка Максвелла на Гаваях. У відкритті брали участь астрономи з Університету Манчестера та Массачусетського технологічного інституту.
Через високу температуру і тиск біля поверхні, а також хімічного складу атмосфери Венера більшістю вчених вважається непридатною для існування життя. Фосфін був виявлений в тих шарах атмосфери Венери, де раніше деякими вченими допускалося існування мікроорганізмів. При цьому його обсяги не можуть пояснюватися абіотичними механізмами, в яких не беруть участь живі організми. Дослідження повинно бути опубліковано в журналі Nature Astronomy.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»