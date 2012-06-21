Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



У прифронтовій Авдіївці крок за кроком відновлюють і розбудовують мирне життя, за яким давно скучили місцеві жителі, потерпілі від тривалої гібридної війни. Одним із прикладів піклування про підростаюче покоління стала ініціатива громадського об’єднання «Ліга майбутніх поліцейських» щодо створення в Авдіївці незалежного простору для розвитку творчої молоді.

На базі однієї з міських шкіл будівельники вже приступили до ремонту: у просторому залі для занять танцями постелять нову підлогу, полагодять і пофарбують стіни, встановлять дзеркала. І саме у таких умовах будуть підвищувати майстерність любителі брейк-дансу та хіп-хопу — учасники колективу відомого тут колективу «Датура». Та й інші підлітки отримають можливість проводити дозвілля у теплих і комфортних умовах.

Отримати у своє розпорядження новий зал молоді жителі міста змогли завдяки участі в конкурсі соціальних проєктів «Змінимо Авдіївку разом!» від міської громадської організації «Платформа спільних дій». Причому в ході реалізації задуманого вдасться не тільки відремонтувати зал для уроків танцю, а й придбати меблі, необхідний інвентар та тканину для пошиття сценічних костюмів.