У місті Брісбен (Квінсленд, Австралія) 1,5-метровий килимовий пітон налякав двох дітей, коли вони готувалися до сну, чистивши зуби у ванній кімнаті. Рептилія пролізла в ванну через світильник, що висів на стелі, повідомляє Fox news. Господарі будинку викликали на допомогу ловця змій Брайса Локетт.
«Я ловлю змій вже понад 7 років і бачив рептилій в різних ситуаціях. Килимові пітони холоднокровні. Можливо, він просто хотів погрітися біля лампи », – розповів Брайс.
Брайс обережно спустив змію зі стелі і відпустив на волю біля найближчого ставка. Рептилія не постраждала.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»