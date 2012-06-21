Це яйце в яйці є біологічною аномалією, вважають вчені.

Австралійський фермер Скот Стокман, який є власником курячої ферми в Крайньому Північному Квінсленді розповів, що днями один із його робітників виявив яйце гігантських розмірів.

Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.

Яйце-гігант серед своїх «сестер».

«Це було найбільше яйце, яке коли-небудь було виявлене на моїй фермі, заснованій 1923 року», – розповів фермер.

Скотт Стокман розповів, що яйце-гігант важить 176 грамів, воно втричі більше за середнє яйце.

Коли яйце розбили, то в ньому виявили друге менше за розміром яйце в шкаралупі й один жовток.

«Це просто неймовірно, щоб в одному яйці було ідеально сформоване ще одне яйце», – сказав Стокман.

Вчені з Ветеринарної Школи Стюрта пояснити таке явище не змогли.

Вони повідомили, що в природі трапляються яйця з двома, а то й трьома жовтками. Але яйце з яйцем в середині вони бачать вперше.