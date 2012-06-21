В околицях чорноморського міста Бургас в Болгарії виявили залишки середньовічної фортеці Русокастро, яка колись була найбільшою цитаделлю цого регіону. Про важливу археологічну знахідку, яку зробили співробітники Бургаського регіонального історичного музею, пише видання Archaeology in Bulgaria.

Як відзначають болгарські археологи, руїни стародавньої фортеці добре проглядаються на фотографіях, зроблених з повітря за допомогою дронів. Вчені знайшли, зокрема, залишки ремісничої майстерні і великої шестикутної вежі, яка колись була частиною неприступних мурів Русокастро.

Сама фортеця Русокастро протягом майже семи століть, за часів болгаро-візантійських воєн, переходила з рук у руки. На думку археологів, масивна шестикутна башта була побудована в фортеці тільки в кінці XIII століття нашої ери. Однак вона була спалена в 1370-х роках, можливо, під час вторгнення турків-османів на Балкани.

«Ця вежа була побудована з кам'яних блоків, виготовлених з високою точністю, – йдеться у пресрелізі історичного музею Бургаса. – Будівництво було буквально ідеальним.

Центральна і найвища вежа фортеці Русокастро, мала форму шестикутника. Вона мала довжину 16 метрів і ширину 11 метрів. Стіни великої фортечної вежі, яка стояла ближче до середини фортеці Русокастро, була характерною для європейських середньовічних замків, і мала товщину 1,9 метра.

На жаль, саме красиві кам'яні блоки привернули увагу місцевого населення, яке багато століть використовувало руїни фортеці в якості кар'єра для видобутку будівельних матеріалів».

Через те, що місцеві жителі століттями розтягували залишки вежі, до наших днів дійшло лише кілька кам'яних блоків. Ще однією цікавою знахідкою археологів стала середньовічна майстерня. Судячи з виявлених в ній предметів, вона була призначена для виготовлення артефактів з рогів оленів і домашньої худоби.

Збереглися історичні свідчення битви біля Русокастро, яка відбувалася в 1332 році. Йдеться про останню значну військову перемогу середньовічної болгарської держави, перш ніж її завоювали турки-османи в кінці чотирнадцятого століття.

«Вежа була частиною цитаделі, товщина стін якої наближалася до двох метрів. Висота цитаделі – від 15 до 18 метрів. Вважається, що в башті було три або чотири поверхи», - говорять вчені, додаючи, що вежу спалили в 1370-х роках – імовірно, при вторгненні турків-османів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»