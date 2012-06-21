Влада Ефіопії публічно відзвітували про висадку 353 633 660 саджанців дерев в ході 12-годинної акції «Зелена спадщина» (#GreenLegacy).
Результати акції претендують на світовий рекорд попередній був зафіксований в Індії в 2017 році, коли майже 1,5 млн добровольців висадили 66 мільйонів дерев за 12 годин.
Акція стала частиною великої державної кампанії Ефіопії з лісовідновлення, ініційованої прем'єр-міністром країни Абієм Ахмедом. У понеділок планувалося висадити на території другої за чисельністю населення країни Африки 200 мільйонів дерев.
До участі було запрошено всіх громадян країни, і акцію підтримали мільйони. Вже через шість годин прем'єр написав у Твіттері, що висаджено 150 мільйонів дерев.
«Ми на півдорозі до мети», заявив тоді він і закликав співгромадян «наростити темпи» посадки дерев.
Після закінчення 12-годинного марафону Абій Ахмед повернувся в Твіттер, щоб оголосити, що Ефіопія не тільки досягла своєї «колективної мети #GreenLegacy» в 200 мільйонів саджанців, а й перевершила її.
Влада африканської країни на цьому не зупинилися: національна кампанія Ефіопії щодо посадки дерев має амбітнф плани – посадити чотири мільярди дерев протягом сезону дощів з травня по жовтень.
Нині 4% земель Ефіопії зайнято лісами. Для порівняння: в кінці XIX століття їх було 30%.
Ефіопія не має виходу до моря, тому страждає від наслідків зміни клімату: деградація земель, ерозія грунту, вирубка лісів, періодичні посухи і повені все це ускладнюється застосовуваними методиками ведення сільського господарства, яке є основним джерелом доходу і засобом виживання 80% населення країни .
У 2017 році Ефіопія приєдналася до більш ніж 20 інших африканських країн, які прийняли на себе зобов'язання в рамках ініціативи з відновлення лісових ландшафтів Африки, повернути до життя 100 мільйонів гектарів зелених угідь.
Дослідженя вчених показало, що саме відродження втрачених людством лісів здатне поглинути з атмосфери дві третини (близько 205 мільярдів тонн) вуглецю, який викликає парниковий ефект і глобальні зміни клімату.