Після чотирьохрічної перерви цей захід стартував з новою силою у стінах Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, але тепер гумористична гра має нову назву − «Ліга сміху», а тема нинішньої фестивальної програми – «ЛНУ в Старобільську». Молодь жартувала про життя та студентські пригоди, про місцевий колорит та сучасні проблеми суспільного життя, й згадували важкі часи евакуації, коли університет вимушений був продовжити свою освітню діяльність у новому місті. Але загалом студенти з оптимізмом дивляться у майбутнє і мріють повернутися до рідного Луганська.
«Ця гра стала лише початком відродження студентської ліги не тільки в університеті, але й на Луганщині»,– підкреслює голова первинної профспілкової організації Володимир Мороз.
Як повідомляє прес-служба вишу, за підсумками журі І місце у фестивалі виборола команда «Пятый этаж: выше только звёзды» (факультет природничих наук), ІІ місце – «Спілка прикольних журналістів» (факультет української філології та соціальних комунікацій) та «Кекс» (Старобільский гуманітарно-педагогічний коледж), ІІІ місце – «Два с половиной гнома» (Коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка).
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»