Чоловік, Радж Кумар, відпочивав удома, насолоджуючись недільним напоєм, коли змія прослизнула в його будинок у північному штаті Уттар-Прадеш і вкусила його, розповів його батько.
«Змія вкусила його. А мій син, в свою чергу, укусив її, розжувавши на шматки», – сказав батько, Бабу Рам.
Сім'я потерпілого відвезла його в лікарню, стан Раджу Кумара був критичним. У ЗМІ повідомлялося, що змія, яка його вкусила, була щурячою, яку експерти вважають зазвичай не отруйною.
– Це безперечно дуже дивно, – розповів лікар Раджі Кумара, Н.П. Сінгх. – Я неодноразово бачив, як люди приходили з укусами змій, але ніколи не бачив, щоб хтось вкусив змію і приніс з собою в сумці».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»