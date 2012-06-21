Щонайменше 12 людей загинули та близько 50 постраждало після серії вибухів на хімічній фабриці в західному індійському штаті Махараштра, що трапилися в суботу, повідомили чиновники лікарні та поліція.
Про це повідомляє Reuters.
Чиновник шкільної лікарні Ширпура в районі Дюле заявив, що в результаті вибуху загинуло 12 людей. «Тут прийнято близько 37 поранених, і ми перевезли ще 12 пацієнтів», – сказав він.
Перший вибух на фабриці стався близько 9:30 ранку (04:00 GMT), заявив поліцейський Санджай Ахір. Відео з інциденту на місцевих новинних каналах показав густий чорний дим, який здіймався над фабрикою.
«Спочатку вибухнув 200-літровий хімічний чан, потім вогонь поширився на інші частини фабрики, і вибухів було більше», - сказав Ахір.