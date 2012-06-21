Індія зафіксувала 50356 нових випадків зараження новим коронавірусом, загальний обсяг якого склав 8,46 мільйона, свідчать дані міністерства охорони здоров'я в суботу, 7 листопада.

Індія має другий за кількістю випадків у світі результат, поступаючись лише Сполученим Штатам, але з вересня спостерігається постійне зниження кількості випадків, незважаючи на початок сезону індуїстських фестивалів.

За останні 24 години від коронавірусної інфекції в країні померло 577 осіб, загальна смертність становила 125 562 випадків, повідомило міністерство охорони здоров’я.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»