Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Вже не один рік як в Індустріальному районі Харкова прижилася традиція створювати тематичні локації. А днями тут відкрито ще один тематичний парк на вільній території по вулиці Біблика.

Спочатку комунальники хотіли лише впорядкувати велику незайняту площу. Ще торік за побажаннями мешканців тут встановили ігровий майданчик, а вже цього літа почали будівництво міні-парку. На радість містян зробили все до ладу, встановивши нові лавки, заклали алеї, одну з яких вимостили тротуарною плиткою, а дерева уквітчали світлодіодними фігурками, які особливо припали до душі місцевій дітворі.

Як розповів директор департаменту житлового господарства Харківської міськради Роман Нехорошков, у ході робіт з’явилася ідея на територію парку створити тематичну локацію, присвячену культурі древніх скіфів. Чому саме обрали цю тему? За словами керівника департаменту, сьогодні дуже багато йдеться про повернення в Україну скіфського золота. Так з’явилися перші кам’яні композиції з зображенням скіфських орнаментів, а потім і декоративні елементи з металу у вигляді тигра, лева та інших тварин, яких скіфи часто зображали у своїх композиціях. У жовтні комунальники порадують мешканців ще кількома кам’яними тематичними скульптурами.

Розповідаючи про впорядкування прибудинкових територій, Роман Нехорошков також зазначив, що на комунальників чекають ще понад 3 тисячі дворів, де потрібно облаштувати місця для відпочинку, спорту та ігор. Віриться, що і вони вирізнятимуться своєю оригінальністю та милуватимуть очі харків’ян і гостей міста.