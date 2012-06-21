Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»



У робітничому районі Харкова, де сконцентровано найбільше промислових підприємств, гостинно відчинив свої двері для юнацтва молодіжний центр, аналогів якого немає в обласному центрі.

Перш за все, за словами першого заступника Харківського міського голови, тут створено всі умови для найрізноманітніших занять – від 3D-технологій і до пісочної анімації та вивчення іноземних мов. Сучасному оснащенню центру можуть позаздрити більшість молодіжних закладів України.

Район, який раніше страждав від відсутності місць дозвілля для молоді нині претендує на статус Мекки для всього юнацтва мегаполісу. У центрі, як розповіла директор Харківського міського центру дозвілля молоді Альона Леонова, створено кілька локацій, які на її думку, будуть активно затребувані відвідувачами. Це і волонтерський хаб, і майданчик для створення творчих та іміджевих проєктів та лабораторія для реалізації наукових розробок, і освітній простір для тренінгів та вивчення іноземних мов, а ще – власні студії звукозапису та молодіжна інтернет-радіостанція.

Сучасний майданчик молодіжного дозвілля харків’яни в рамках реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей і молоді» створили завдяки підтримці Німецької федеральної компанії «GIZ» та за рахунок коштів кількох проєктів, які перемогли у програмі «Громадський бюджет».