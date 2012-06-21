З початку пандемії в Іспанії зареєстровано вже понад мільйон підтверджених випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19. Піренейське королівство стало першою країною в Європі, де був перевищений цей поріг.

За даними міністерства охорони здоров'я, йдеться 1 005 295 випадків, майже 17 тисяч з них були зареєстровані за 24 години до публікації цієї статистики. Вона показує, що крива захворюваності неухильно зростає в останні тижні. Це дуже турбує епідеміологів. «Лікарі первинної ланки вже перевантажені, можливості відділень інтенсивної терапії в лікарнях на межі», – говорить представник Іспанського епідеміологічного суспільства Хоан Кайла.

При цьому, на думку експертів, офіційна статистика враховує далеко не всіх інфікованих, адже у багатьох хвороба протікає безсимптомно або в легкій формі. За їхніми оцінками, перехворіти могли від 10 до 15% населення країни, тобто більше 4,5 мільйона осіб. Цифри великі, але цього недостатньо, щоб іспанці придбали груповий імунітет. А це означає, що хвилі коронавірусу повторюватимуться до тих пір, поки не з'явиться ефективна вакцина. Втім, завдяки новим методам лікування вдасться врятувати більше життів. Це видно вже зараз, коли щодня інфікується більше людей, ніж в квітні, але вмирає набагато менше (близько 100 випадків на добу в порівнянні з 800).

Про настання «важких тижнів» говорить і міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілля. За його словами, уряд готовий до всіх можливих заходів боротьби з поширенням вірусу, включаючи оголошення комендантської години. «Ми знаходимося в розпалі другої хвилі коронавірусу, і в деяких частинах нашої країни епідемія не контролюється, і тому необхідно вжити рішучих заходів, як це роблять деякі автономні співтовариства», – зазначив міністр.

Його відомство рекомендує жителям 11 регіонів по можливості не залишати свої будинки. Йдеться про Наварре, Арагоне, Кастилію і Леоне, Мадрид, Каталонію і Ла-Ріохе, де ситуація визнана екстремальної, а також Кастилію-Ла-Манче, Андалусію, Країну басків, Астурію і Мурсії, де реєструється велика кількість хворих. Рекомендація залишатися вдома була випущена в зв'язку з тим, що майже третина випадків інфікування відбувається після зустрічі друзів або родичів. Також пропонується закривати не пізніше 22:00 усі бари та інші заклади, які надають не першорядне послуги. Про їх закриття мови поки не йде. Втім, таке рішення можуть прийняти влади самих регіонів (це вже сталося в Каталонії і Наваррі).

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»