Влада Іспанії закриває на карантин Леон, Паленсію і Сан-Андрес-дель-Рабанедо через збільшення там кількості випадків зараження інфекцією COVID-19. З півночі 7 жовтня в ці міста, що розташовані в автономії Кастилія і Леон, буде заборонений в'їзд і виїзд, як це раніше було з Мадридом і ще дев'ятьма населеними пунктами столичного регіону.

Мерія Леона очікувала подібного розвитку подій, ще кілька днів тому кількість виявлених щодня випадків інфікування COVID-19 небезпечно наблизилася до встановленого Міністерством охорони здоров'я рубежу (500 випадків на 100 тисяч жителів). І ось тепер місто відповідає всім критеріям, щоб його ізолювали на два тижні. Йдеться не тільки про перевищення рівня у 500 нових хворих на COVID-19, а й 10 відсотках позитивних результатів тестування на коронавірус і 35-процентним заповненням ліжок у відділеннях інтенсивної терапії.

Щодо інших двох міст це не було так очевидно. На відміну від Леона там менше 100 тисяч жителів. Населення Паленсії становить близько 80 тисяч чоловік, Сан-Андрес-дель-Рабанедо – 30 тисяч. Але вони відповідають критеріям міністерства охорони здоров'я, і влада вирішила не ризикувати життями людей.

Всі три населених пункти проведуть два тижні в ізоляції. При цьому жителям дозволено пересуватися містом, але покинути його межі можна лише для того, щоб потрапити на роботу, навчання, до лікаря, здати іспит або подбати про інваліда або неповнолітнього, який проживає поза межами цих міст. У самих населених пунктах також будуть введені обмеження, різним закладам наказано закриватися раніше і обмежити кількість відвідувачів.

Мери міст закликали жителів проявити обережність і розсудливість, щоб ізоляцію не довелося продовжувати.

Згідно з останніми даними, з початку пандемії в Іспанії було зареєстровано 813 412 випадків інфікування на COVID-19, 32 тисячі людей померли від викликаних ним ускладнень. В останні дні в країні виявляється близько 10 тисяч нових випадків інфікування. За словами міністра охорони здоров'я Іспанії Сальвадора Іллі Роки, «майбутні тижні будуть дуже важкими».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»