Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



У селі Іваньки Маньківського району на Черкащині за ініціативою громади створили «Банк одягу» для малозабезпечених. У селі виділили для цього спеціальну кімнату, дали оголошення в місцевій пресі. Жителі села охоче приносять сюди свої речі, а інші, кому це необхідно, можуть скористатися одягом. Недавно школярі навіть принесли у «Банк одягу» свої іграшки, аби вони потрапили до багатодітних родин.

Як розповіла директор комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Іваньківської сільської ради» Наталя Дяченко, у селі планують незабаром відкрити стаціонар для самотніх людей похилого віку, яких у громаді чимало. Тут вони зможуть постійно проживати, одержувати соціальні послуги, зокрема й медичні.

Турбота про людей, які перебувають у складних життєвих обставинах, стала одним із головних пріоритетів громади. Існує добра традиція підтримувати людей поважного віку. Кожному ювіляру, який зустрів 90-річчя, громада дарує 1700 гривень, а до свят — продуктові набори. Програма «Турбота» допомагає забезпечити повноцінний соціальний захист ветеранів війни та праці, людей із інвалідністю, малозабезпечених та багатодітних родин, учасників АТО.