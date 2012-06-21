Песах віддаляє нас до подій визволення єврейського народу від рабства в Стародавньому Єгипті і історії Виходу. Це свято починається 15 нісана і триває протягом семи днів в Ізраїлі і протягом восьми днів у діаспорі.
Песах є одним із трьох єврейських свят, описаних у Біблії. Два інших свята - Shavuot (Шавуот) і Sukkot (Суккот).
Євреї починають готуватися до Песаха задовго до приходу свята. Вони повинні прибрати весь хамець (chametz, червону їжу, тобто м’ясо) зі своїх будинків. Під час Песаха таку їжу не можна їсти і навіть мати її в будинку. У Песах євреї їдять тільки мацу (matzo) - прісний хліб з борошна і води.
У першу ніч Песаха проводиться ритуальна сімейна трапеза великодній седер (the Passover Seder). Порядок ритуалу описаний в Hagaddah - єврейському тексті, який розповідає історію визволення євреїв з єгипетського рабства. Про це йдеться в другій Мойсеєвій книзі: Вихід. На вечерю запрошують самотніх знайомих і бідних людей, яким більше ніде провести цей вечір.
На столі має бути спеціальна тарілка (ke'ara) з шістьма символічними продуктами: maror і chazeret (два види гірких трав), charoset (паста з фруктів, горіхів і вина або соку), karpas (овоч), zeroa (смажене м'ясо з кісткою ) і beitzah (зварене круто яйце).
Під час трапези кожен має випити чотири чашки кошерного вина і з'їсти мацу.