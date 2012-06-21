В Ізраїлі члени дослідницького проєкту City of David виявили 2000-річну печатку, виготовлену з дорогоцінного каміння та прикрашену зображенням давньогрецького бога Аполона.

Як повідомляє The Jerusalem Post, дорогоцінна печатку із зображенням Аполона була виявлена в дренажному каналі міста Давида. Причому її знайшли в археологічному матеріалі, який дослідники витягли з фундаменту Західної стіни.

На думку дослідників, ця знахідка є дуже дивною і рідкісною. Справа в тому, що це всього лише третя дорогоцінна печатка періоду Другого Храму, будь-коли знайдена в Єрусалимі.

Артефакт вирізали з темно-коричневої яшми, але на ньому видно залишки світло-жовтого, коричневого та білого шарів. У давнину яшма вважалася дорогоцінним каменем. Судячи з характерни слідів, печатка прикрашала перстень. Вона датується I століттям нашої ери, тобто періодом Другого Храму.

Розміри цієї печатки можна назвати крихітними. Вона має овальну форму, її довжина становить всього лише 13 мм, ширина – 11 мм, а товщина – три міліметри. На думку вчених, печатку використовували тільки для відбитка на м'якому матеріалі. Зазвичай у той період часу таким матеріалом був бджолиний віск. Ймовірно, артефакт використовувався в якості особистого підпису на договорах, листах, заповітах тощо.

На печатці зображено голову Аполона, його профіль зліва. Добре видно довге волосся бога, яке спадає на широку шию, великий ніс, товсті губи і маленьке, але виступаюче підборіддя. Одне пасмо волосся закриває вухо. Довгі локони доходять до лівого плеча. Тонкі діагональні лінії у шиї відзначають верхній край одягу.

На думку авторів відкриття – археологів Елі Шукрона, Шуа Амораї-Старка і Малкі Гершковіци, – хоча Аполон і є олімпійським божеством грецької та римської культур, досить імовірно, що людина, яка носила перстень-печатку з його зображенням, був євреєм.

«Коли ми знайшли цей дорогоцінний камінь, то запитали себе: « Що Аполон робить в Єрусалимі? І навіщо єврею носити перстень з портретом іноземного бога?», – каже Елі Шукрон. – Відповідь на це запитання, на наш погляд, полягає в тому, що власник перстня не сприймав його як ритуальний предмет, що відображає його релігійні переконання. Швидше за все, він хотів володіти тим, то символізує зображення Аполона: світло, чистота, здоров'я та успіх».

За словами Амораї-Старка, в кінці періоду Другого Храму Аполон був одним з найпопулярніших і шанованих божеств в регіонах Східного Середземномор'я. Його порівнювали з Сонцем і світлом, а також з логікою, розумом, пророцтвом і зціленням.

«Той факт, що майстер залишив жовто-золоті і світло-коричневі шари на волоссі бога, ймовірно, вказує на бажання підкреслити аспект світла в особистості Аполона, а також в німбі, що оточував його голову, – каже професор Амораї-Старк. – Вибір темного каменю і жовтого забарвлення волосся передбачає, що творець або власник цього перстня прагнув підкреслити взаємозв'язок світла і темряви».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»