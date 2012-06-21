Садівник знайшов на півночі Ізраїлю бронзовий перстень із зображенням святого Миколая, який датується XII-XV століттями, повідомляє Times of Israel.
На думку археологів, перстень міг втратити паломник, який відвідував Галілейське море або Назарет.
«Я трохи протер перстень і виявив, що на ньому зображено обличчя людини», – розповів Декель Бен-Шитріт, який знайшов перстень під час прополки бур'янів. Він розмістив зображення перстені на Facebook в надії, що хтось допоможе йому знайти докладну інформацію про знахідку.
Фотографію помітив що живе по сусідству директор Центру освіти Нижньої Галілеї Дрор Бен-Йосиф і порадив повідомити про перстень в Управління стародавностей Ізраїлю.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Знайшли артефакт, який підтверджує існування пророка Ісаї
Артефакт дослідила експерт з візантійської археології доктор Яна Чехановець, яка датувала його приблизно XII-XV століттями і заявила, що «він напрочуд добре зберігся і представляє велику цінність для науки». На її думку лисий чоловік, який тримає в руках посох, зображений на персні, є святим Миколаєм.
У східному християнстві святий Миколай вважався покровителем подорожей, у тому числі паломників і матросів.
Християнські прочани йшли до землі Обітованної з усієї Візантійської імперії (Туреччина, Балкани, Греція), несучи ікону святого Миколая, щоб той захистив їх від шкоди. Цілком імовірно, що знайдений перстень належав пілігриму, який сподівався на захист святого Миколая під час його подорожі.
ДОВІДКА «УК»
Святий Миколай — священик, який жив у III-IV століттях нашої ери і шанується в християнстві як чудотворець. Вважається, що він робив таємні подарунки бідним людям, у яких були діти. Це стало основою для традиції вручення подарунків від його імені.