Пенсійний вік українців не підвищуватимуть принаймні десять років завдяки проведеній урядом пенсійній реформі, запевняє міністр соціальної політики Андрій Рева: «За прогнозами демографів, через десять років нам доведеться знову повертатися до цього питання».
Міжнародний валютний фонд наполягав на підвищенні пенсійного віку. Натомість уряд запропонував диференційовану систему виходу на пенсію залежно від страхового стажу, повідомляє прес-служба Мінсоцполітики. Цей інноваційний у світовій практиці механізм розроблено саме в Україні. «Якщо я працюю 35 років, то повинен мати змогу в 60 років піти на пенсію. А мій колега 15 років працює. Чому ми повинні з ним разом іти у 60 років? Я більше працював, тобто моя робоча сила більше зносилася, тому я маю право піти раніше, бо мій вік немічності настає раніше. А він не працював так інтенсивно — значить піде пізніше», — пояснив урядовець.
Міністр зазначив, що переконати МВФ у правильності такого підходу було нескладно, адже спілкування відбувалося мовою цифр і розрахунків.