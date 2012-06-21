У науково-педагогічній бібліотеці Миколаєва відбувся круглий стіл на тему «Миколаївщина – південний форпост українських традицій», під час якого учасники дискутували з приводу мовного питання. В обговоренні взяли участь представники бібліотечної сфери, громадських організацій, медіа, студенти, молодь. Долучились до дискусії миколаївський письменник та художник, учасник АТО Геннадій Молчанов, голова крайової організації «Народного руху України» Юрій Діденко та директор науково-педагогічної бібліотеки Костянтин Картузов. Дискусія, що точилась майже дві години, вдалась конструктивною та плідною. Учасники обговорення дійшли згоди у тому, що насильна «українізація» не завжди дає позитивний результат. Адже мовний шлях, це як дорога до храму, -- має пройти через серце і душу. Втім, з огляду на те, що в країні вже п’ятий рік палає війна, без певних радикальних дій та рішень також не обійтись. Висновок дискутантів був однозначний, – українська мова в українській державі має бути основою суспільного процесу. Тоді і Україна буде українською. На завершення обговорення народний депутат України Ігор Бриченко подарував науково-педагогічні бібліотеці та трьом районним і шкільним бібліотекам комплекти книг з серії «Про Україну з гонором та гумором», а також твори Пантелеймона Куліша, Івана Франка, Валентина Кожевнікова, Миколи Шудрі, Олени Герасименко, Агнії Масідз, Юрія Липи, Миколи Климишина, Ростислава Чепака, Володимира Косика, Романа та Степана Шухевичів. Книги справжніх патріотів-націоналістів 19-го та 20-го століть і наших сучасників стануть гідним поповненням бібліотечних фондів. Юрій Діденко передав бібліотеці десятитомник творів В’ячеслава Чорновола.
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