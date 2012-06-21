Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Вода зеленого кольору, мертва риба, сморід ‒ прикмети початку вересня в акваторії Бузького лиману. Мор риби та гноїння води сталися поблизу підприємства ТОВ «Нібулон». Натомість миколаївці спостерігають таке явище вздовж всього узбережжя акваторії Південного Бугу та Бузького лиману. Про це повідомили журналісти телеканалу Суспільне:Миколаїв. На «Нібулоні» зазначають, що не використовують жодних шкідливих речовин та не здійснюють викидів, які могли би призвести до забруднення річки.
А відомий миколаївський еколог Олег Деркач зазначає, що такі явища спостерігаються доволі часто, а викликані вони спекотною погодою, яка позначається на якості річкової води. «Знижується концентрація кисню у водоймах, відбувається забруднення органікою. Бували такі роки, коли один замор знищував всю популяцію іхтіофауни, яка знаходилася в даний момент в тій чи іншій водоймі, — зазначає еколог. — Так, наприклад, у 2010-му році на Тилігульскому лимані стався страшенний замор риби, після якого ми роки 3-4 оговтувалися. Адже для відновлення рибних запасів потрібно дуже багато часу».
Представники Державної екологічної інспекції в Миколаївській області відібрали проби води та зможуть зробити висновки стосовно причин її забруднення та загибелі природних біоресурсів через п’ять днів. Додає шкоди цвітіння води та синьо-зелені водорості і мережам «Миколаївводоканалу». На підприємстві повідомили, що з підвищенням температури повітря та потраплянням водоростей у водопровід пошкоджують труби та вузли. Розвиваючись у трубах вони здатні утворювати цілі колонії. Тоді мережі швидше зношуються, через наростання водоростей на трубах погіршується тиск води, метал піддається корозії. Єдиним виходом в цій ситуації є заміна старих металевих труб на пластикові, які не заростають водоростями.