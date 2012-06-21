У результаті прориву каналізації на перетині вулиць Лєскова і Даля в Миколаєві провалився асфальт і затопило кілька будинків. Щоб врятувати свої домівки, місцеві жителі забарикадували будівлі і двори мішками з піском. Як повідомили в МКП «Миколаїв водоканал» за тиждень на цьому одному колекторі сталося відразу чотири провалля. Служби підприємства продовжать ліквідувати аварію. Спочатку бригади ліквідували аварію на цьому колекторі, замінивши ділянку труби довжиною шість метрів діаметром 1400 мм. В черговий раз аварія сталася через корозію зводу колектору. Залізобетонна труба була прокладена ще у 1982, термін експлуатації якої сплив ще 11 років тому. Пісок та залізобетон з провалля на колекторі закупорили трубу, і стоки почали виливатись через колодязі та в домівках жителів по вул. Даля. Аварійно-ремонтна бригада тимчасово затампонувала колектор по вул. Даля, щоби врятувати жильців від витоку каналізації у будинках. Насосами відкачувалися стоки з траншеї, аби дати змогу слюсарям розпочати ремонт колектору. На місці провалля працює 12 одиниць техніки та дві бригади. Наразі колектор у місці першого провалля на 90% заповнений піском та ґрунтом. Першочергова задача – ліквідувати затор, щоби пропустити стічні води. Після того, як знизиться рівень стоків аварійники зможуть розпочати роботи з заміни пошкоджених ділянок труби. Але процес руйнування зупинити вже неможливо. Аварійний колектор по вул. Ліскова має довжину 500 метрів, орієнтовна вартість його повної заміни становить понад 20 мільйонів гривень. Втім реконструкція мереж не закладена у тариф на водовідведення, тож гроші на реконструкцію мають виділити депутати міської ради. Ситуація з провалом на колекторі знаходиться під контролем.
АВАРІЯ