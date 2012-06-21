У Миколаєві зграя бездомних собак проникла на територію зоопарку і загризла чотирьох альпак. Це парнокопитні тварини, що схожі на лам, живуть в Південній Америці. Як повідомляється на сайті Миколаївського зоопарку, камери відео спостереження, встановлені на території зоопарку, зафіксували, як о третій годині ночі, через отвір в огорожі зоопарку, на його територію проникла зграя бродячих собак. Пост відео спостереження знаходиться в приміщенні охорони. Прикро, що охорона зоопарку вчасно не встановила даний факт. Собаки проникли у вольєр до альпак і загризли чотирьох тварин. Тим самим зоопарку було завдано значної шкоди. Згідно з угодою, укладеною з охоронною фірмою ТОВ «Агенція Безпеки« Центр», охорона повинна компенсувати ринкову вартість тварин від 150 тисяч до 180 тисяч гривень. Зранку наступного дня до зоопарку була викликана оперативно-слідча група поліції і написано заяву про подію. Директор зоопарку Володимир Топчій повідомив, що собаки загризли самця, двох самок і маленького альпака. Він зазначив, що Миколаївський зоопарк їх не купував, а отримав за програмою обміну. Тепер охоронна фірма повинна буде або купити таких же тварин, або фінансово відшкодувати збитки. Подія викликала великий резонанс в Миколаєві. Містяни масово звертаються до влади з вимогами вжити більш жорстких заходів до бродячих собак, які заполонили вулиці міста.
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