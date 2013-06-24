Заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик зустрівся з представниками Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Сторони обговорили бачення розвитку в Україні виробництва більшої кількості високоякісного молока. А також розбудову аграрної інфраструктури для зберігання овочевої продукції та ягід. Адже, як зазначив Денис Башлик, сектор тваринництва та овочесховища значно постраждали через повномасштабне вторгнення.
«Одними з важливих пріоритетів Мінекономіки є відновлення та розвиток тваринництва, а також розбудова овочесховищ. Для відновлення потенціалу тваринництва потрібно побудувати молочні ферми та овочесховища. Це сприятиме підвищенню якості виробництва молочної продукції, овочів та ягід, посилить конкурентоспроможність і зміцнить експортний потенціал української агропродукції», - наголосив Денис Башлик.
Заступник Міністра додав, що вирішення цих питань також покращить доступ українців до якісних молочних продуктів. А ще дозволить краще забезпечувати шкільні їдальні високоякісним молоком, овочами та ягодами.
Сторони домовилися узгодити позиції, розробити дорожню карту та визначити конкретні кроки для відновлення галузі тваринництва і забезпечення розбудови аграрної інфраструктури для зберігання овочевої продукції.